Ny interesse for militært boligprosjekt

KAN BLI REVET: Leif Rolstads vei 5 på Bardufoss er et av de gamle leilighetsbyggene fra 1950-tallet som det i flere år har vært planer om å rive for å gjøre plass til nye leiligheter. Nå kan det se ut til at rive- og byggeprosjektet endelig blir realisert. FOTO: MORTEN KASBERGSEN