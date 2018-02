NVE gir tommel opp til hengebru

HENGEBRU OVER FOSSEN: NVE ser ingen problemer med hengebru over Målselvfossen, og den detaljerte planlegginga rundt brua kan nå starte. Prosjektet må også godkjennes av Målselv kommune. FOTO: Terje Tverås

MÅLSELV: Over ett år etter at prosjektet hengebru over Målselvfossen ble sendt ut på høring, har Norges vassdrags- og energidirektorat gitt tommel opp. Nå ser prosjektleder Frode Løwø fram til å begynne planlegginga av hengebrua.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.