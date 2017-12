MED FLUE: Stian Norby fra Finnsnes var én av mange som kunne glede seg over godt fiske i Målselva i sommer.

MÅLSELV: Årsstatistikken for Målselva viser at 2017 var et toppår for laks. Men det var nedgang i sjøørretfangstene.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.