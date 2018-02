Nektet å overta skolebygget

SA NEI: Fylkesbyggesjef Jan Inge Hille besluttet i går at Troms fylkeskommune skulle nekte å overta nye Bardufoss videregående skole på Rustahøgda. Bakgrunnen for beslutninga var summen av feil og mangler ved skolebygget. NCC mener på sin side at fylkeskommunen ikke hadde anledning til å nekte å overta bygget.