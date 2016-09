Nei til oppbevaring av kjøretøy  ja til riving

Fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo konkluderte i sommer med at Troms fylkeskommune ikke vil motsette seg at ammunisjonslageret blir fjernet, men at de helst ser at det blir bevart. Hun foreslo derfor at Forsvarsmuseet i Oslo kan leie anlegget til oppbevaring at de militærhistoriske kjøretøyene til Troms Forsvarsmuseum på Setermoen. Kjøretøyene står i dag utendørs.

– Forsvarsmuseet har fått tilbud om Grøtteskogen ammunisjonslager, men har ikke benyttet seg av det. Vi kommer derfor til å rive anlegget, forteller prosjektleder Helge Sommerseth i Skifte Eiendom.

Starter i høst

Ammunisjonslageret, som ligger ved Målselvfossen, ble bygget i 1977 og utvidet i 1986. Det består av 17 ammunisjonshus av iglotypen på 170 kvadratmeter hver. I tillegg er det ei vakthytte på 70 kvm, en garasje på 60 kvm, en helikopterlandingsplass og et 1400 meter langt gjerde. Alt skal nå fjernes.

Prosjektet ble tidligere i år lyst ut på anbud. Skifte Eiendom besluttet i august å inngå kontrakt med Oslo-firmaet Norsk Saneringsservice AS. Kontrakten vil ha en verdi på 6,7 millioner kroner inkludert moms. Den er imidlertid ennå ikke inngått.

– Det har kommet inn en klage på vår avgjørelse om valg av entreprenør. Denne klagen skal behandles før vi skriver kontrakt, opplyser Sommerseth.

Rivearbeidene skal etter planen starte nå i høst, men ifølge prosjektlederen rekker de nok ikke å bli ferdig i år. Ferdigstillelse blir neppe før på sensommeren i 2017. Grøtteskogen ammunisjonslager ble overført fra Forsvarets logistikkorganisasjon til Skifte Eiendom 31. desember 2012 fordi Forsvaret ikke lenger hadde bruk for anlegget.