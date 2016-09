KAN FÅ NYE LEIETAKERE: Onsdag skal formannskapet ta stilling til om kommunen skal bruke 250 000 kroner på et forprosjekt for å tilpasse lokalene i Veksthuset til å huse Nav og flyktningetjenesten. (Arkivfoto)

BARDU: Rådmannen går inn for å bruke 250 000 kroner på et forprosjekt for tilpasning av kontorlokaler i Veksthuset. Formålet er å samlokalisere Nav og flyktningetjenesten.

