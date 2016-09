Nærpolitireformen skapte debatt

Regionlensmannen på Finnsnes, Arnold Nilsen, møtte kommunestyret i Bardu. Han innledet med å informere om status i arbeidet og hvorfor det i det hele tatt arbeides med en nærpolitireform. Nilsen fortalte at prosessen i Troms startet allerede tidlig i vinter med at politimesteren møtte fylkestinget. Siden har det vært møter i regionrådene med ytterligere informasjon om prosessene.

– Og så har regionrådene bestemt at kommunene skal representeres ved noen ordførere fra hvert regionråd. Det er sju ordførere i styringsgruppa, og fra Midt-Troms regionråd er det ordførerne i Målselv og Lenvik som sitter i styringsgruppa, sa Nilsen.

Lokal medvirkning

Ordfører Toralf Heimdal var skeptisk til denne måten å organisere arbeidet på og lurte på hvordan politiet har vurdert regionrådet som forvaltningsorgan. Regionrådet har nemlig ingen formell plass i forvaltninga. Heimdal påpekte at det normale ville være at politimesteren tok kontakt med den enkelte ordfører når det var endringer på gang.

– Men politimesteren har ikke involvert meg slik jeg har forstått at han skal. Nå skal vi være representert av ordførerne i Målselv og Lenvik. Men jeg har ikke gitt regionrådet myndighet til å la noen andre representere Bardu kommune. Jeg har også snakket med Målselv-ordføreren, og han er også bekymret og lurer på sitt mandat fra regionrådet og de andre kommunene. Jeg liker ikke dette. Hvilke vurderinger har dere gjort? Skal ikke alle kommunene involveres? spurte Heimdal.

Arnold Nilsen påpekte at politiet ikke hadde hatt noen spesiell oppfatning av hvordan alle kommunenes innflytelse skulle sikres, men påpekte at ei styringsgruppe med alle ordførerne ville vært uhensiktsmessig.

– Regionrådene har selv foretrukket å peke ut noen representanter, og vi har oppfattet at de har vært enige om det. Mandatet til dem som sitter i styringsgruppa, er at de skal representere det regionrådet som har utpekt dem. De er ikke der for å representere sin egen kommune, men for å tale regionrådet sak, sa Nilsen.

Han poengterte at alle kommunene vil bli hørt når forslaget sendes ut på høring utpå høsten. Og han la ikke skjul på at han var forundret over retninga debatten tok.

– Det er riktig at regionrådet ikke er et forvaltningsorgan, men husk at styringsgruppa ikke har noen myndighet. Det er politimesteren som skal se på det, og jeg vet at han vil lytte til det som kommer i høringsrunden. Jeg må også nevne at det er det første kommunestyret jeg er i – og jeg har vært i tolv hittil – der prosessen tas opp, sa Nilsen.

Reell innflytelse

Karl-Oskar Fosshaug (Sp) uttrykte skepsis til hvorvidt kommunene faktisk får reell innflytelse i prosessen. Dette begrunnet han med det tidspresset som er i reformprosessen.

– Siste møte i styringsgruppa er 3. oktober, og ei uke senere skal politimesteren sende sitt forslag på høring. Jeg tror nok at politimesteren har alt ferdig lenge før siste møte i styringsgruppa. Er dette nok et eksempel på toppstyrte prosesser der vi lokalt ikke har noen innflytelse? spurte Fosshaug.

Arnold Nilsen var enig i at tidspresset er stort, og ga uttrykk for at det er krevende for politiet å levere innen de fristene som er satt.

– Men politimesteren har ikke forslaget klart. Det blir nok jeg som skal skrive det. Og det er ikke skrevet ennå. Vi har ikke landet på hva vi selv tror blir det beste resultatet, sa Nilsen.

Han ba kommunestyret følge med og være aktiv når forslaget legges ut på høring.

– Jeg syns dere virker litt defensive. Det er som om dere tror at politimesteren vil legge ned Setermoen. Dere bør jo heller selge inn hvordan utforminga av det nye politidistriktet, med flere kommuner i sør, gjør Setermoen til et sentralt sted, sa Nilsen.

Og han presiserte at kontoret på Setermoen foreløpig ikke er foreslått lagt ned på dette stadium i prosessen. Ordføreren svarte at lokalt er kommunestyret optimistiske til å beholde kontoret.

– Men det er ikke der vi er. Siden vi ikke får være med på råd i styringsgruppa, vil jeg gi et råd her og nå. Vi ønsker et lensmannsdistrikt i Indre Troms. Politiministeren har advart mot lokaliseringsdebatter før strukturen er avgjort, og der er vi lydig, sa Heimdal.

– Ingen av oss prater struktur. Men det jeg kan si er at vi har ikke sett for oss Indre Troms uten lokalt politi, sa Nilsen.