Nærmer seg kjøpesenter

JOBBER VIDERE: I juli i fjor ble det kjent at Thorbjørn Nymo ønsker å etablere et kjøpesenter i andreetasjen i Coop-bygget på Andselv. Nå håper han at det på nyåret vil komme avklaringer som gjør at ombygginga av etasjen kan starte til våren. (Arkivfoto: Kari Anne Skoglund)