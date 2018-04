SATSER STORT: Emilia Katerina Johansen (f.v.), Annegret Strobel og Maja Ailyn Geren Bang under NM for ungdomsbedrifter i Lillestrøm. De vant ingen priser denne gangen, men nå skal de finne en forretningspartner for å gjøre en realitet av isbitbeholderen sin. FOTO: Privat

MÅLSELV: Det ble ingen priser under norgesmesterskapet for ungdomsbedriften Freeze UB. Men for de tre unge entreprenørene var det viktigste at de fikk spredt ordet om isbitbeholderen sin som de er fast bestemt på å få ut i det norske markedet.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.