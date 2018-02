Nå må du være rask for å unngå faktura i posten

FÅR MANGE HENVENDELSER: Ikke alle er fornøyd med det nye betalingssystemet på Bardufoss lufthavn, og de ansatte har fått en god del henvendelser de to siste månedene. Lufthavnsjef Jørn Limo er uansett ikke i tvil om at dette er et system som er kommet for å bli. (Arkivfoto: Morten Kasbergsen)

BARDUFOSS: I drøyt to måneder har Bardufoss lufthavn hatt i bruk et nytt betalingssystem. Til tross for oppstartsproblemer mener lufthavnsjef Jørn Limo at publikum har fått en enklere betalingsløsning.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.