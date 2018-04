Nå kan du bli fri som fuglen

FLYTILBUD FOR FUNKSJONSHEMMEDE: I fjor høst fikk Atle Storli og Heidi Storli (foran) seg en flytur de nok sent glemmer. Fra mai kan flere med funksjonshemming eller kronisk sykdom få seg en tur i lufta. Her er Heidi og Atle sammen med Alf Øverli fra FFO Målselv (bak f.v.), Eidun Elise Storli, Magnus Melhus fra LHL, flyklubbleder Jarle Johansen og LHL- leder Tor Nymo. (Foto: LHL) FOTO: LHL