Nå inviteres ordførere i svenske samebyer til møte i Bardu

VIL MØTES: Toralf Heimdal vil tromme sammen til stormøte på Setermoen som følge av gjeterhyttekonflikten. FOTO: Knut Solnes

BARDU: Kommunestyret i Bardu følger rådene om å legge saken om ulovlige gjeterhytter i Indre Troms på vent. Men det viktigste som skjedde på møtet i går er at politikerne ønsker et stormøte og dialog for å løse konfliktene.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.