Nå blir det mulig å kjøpe mat som er gått ut på dato

PRØVEPROSJEKT: Rema 1000 vil satse mer på salg av varer som har gått ut på dato, men som fortsatt er like gode. De har nå startet et prøveprosjekt, blant annet i samarbeid med Nortura. Ved hjelp av et slags barometer på pakken skal man kunne slå fast om maten fortsatt er god til tross for at det har gått ut på dato. FOTO: NTB/Scanpix