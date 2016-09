Én person fløyet til UNN etter ulykke

BALSFJORD: Formannskapet i Balsfjord skal i neste uke ta stilling til om de vil utvide båndtvangen i kommunen, ut over den generelle båndtvangsperioden.

FOSSMOEN: Det er ikke hver dag et 66 meter langt, 3,3 meter bredt og 332 tonn tungt vogntog kjører på veiene våre. Ikke siden 2002 har vi sett en slik gigant i Målselv.

MOEN: Denne uka avsa Hålogaland lagmannsrett dommen i saken mellom Målselv og Sørreisa. De kom fram til et annet svar en tingretten gjorde.

samhold





MÅLSELV: For 100 år siden ble Bygdelaget Samhold på Målsneshalvøya og Navaren etablert. I oktober skal de holde jubileumsfest for å feire et århundre med pågangsmot og samhold.