– Det er ingen tvil om at regionen har valgt de tre viktigste punktene når den skal lage en strategisk næringsplan på overordnet nivå, sa fylkesråden for helse, kultur og næring til Nye Troms i en pause under det store kommunestyremøtet i Setermoen leir i går.



Det var fylkesrådet i Troms som i sin tid ivret for at Midt-Troms skulle bli en del av Byregionprogrammet. Ørnebakk mener veldig mye av samfunnsutviklinga de neste 50 årene er avhengig av et samarbeid over kommunegrensene.



– Lokalpolitikerne må bli gode på å tenke på hvordan man jobber over kommunegrensene. På samme måte som vi i fylket tenker på hvordan vi koordinerer oss mot Finnmark og Nordland, og Sverige, Finland og Russland, fortalte fylkesråden.



Han til at man i Midt-Troms ikke må bygge ned næringslivet for å tilpasse det til at det blir færre unge framover. Det må i stedet tenkes offensivt, blant annet hvordan det er mulig å få folk til å flytte til regionen. Da er et grenseløst samarbeid et fortrinn.



– Midt-Troms er mulighetenes region. Det er eksempelvis store muligheter innenfor det å levere tjenester til Forsvaret. Det må være mulig å få noen av de store leverandørene på utstyr til å etablere seg her med sin produktutvikling og sin forskning, avsluttet Willy Ørnebakk.