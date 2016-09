Mener løyper i Bardu bryter med nasjonale forskrifter

Forumet, som blant annet Troms Turlag og Naturvernforbundet i Troms er en del av, er den tredje instansen som nå går imot flere av løypene for skuterkjøring som Bardu kommune vil åpne.

Fra før av har både Fylkesmannen i Troms og fylkesrådet gått imot deler av løypenettet.

Konflikt

Forum for natur og friluftsliv Troms mener løypene Bardu ønsker i områdene ved Leina, Ostu og Gamas, bryter med nasjonale forskrifter.

«Intensjonen med lovendringen i motorferdselloven var ikke å tillate fornøyelseskjøring i store, sammenhengende villmarksområder med stor verdi for friluftsliv og naturmangfold, slik Bardu kommune delvis har vedtatt. Bardu er først ute i Troms med å vedta løyper for fornøyelseskjøring, og utfallet i saken i Bardu vil kunne sette presedens i kommende saker. Vi ser med bekymring på videre utvikling dersom fornøyelsesløyper i så verdifulle og urørte områder som Ostu, Leina og Gamas blir normen. Flere av de andre løypene som kommunen har vedtatt, er langt mindre konfliktfulle og burde tilfredsstille ønsket om fornøyelseskjøring», skriver Forumet.

På lik line med fylkesrådet i Troms er også forumet imot de to løypene Ostu–Leinavatn–Gamas, samt Altevatn–nasjonalparkgrensa sør for Bihppas.

Fra før vet vi at Fylkesmannen kun har innsigelser imot Ostu-løypa.

Vil ha skuterfrie områder

Løypenettet i Bardu ble vedtatt i kommunestyret i juni, og ordfører Toralf Heimdal sa i forrige uke til Nye Troms at de var forberedt på klager, men at han ønsker befaring i områdene. Heimdal sa da at han vil se nærmere på argumentene i klagene, og at de må veie for og imot hva kommunen gjør videre.

Forum for natur og friluftsliv Troms mener de to løypene de klager på, ikke ivaretar friluftsinteressene i områdene der de tenkes lagt og viser til at Stortinget har oppfordret kommunene til å ta spesielt hensyn til friluftsliv.

«Det understrekes også at kommunene bør holde store, sammenhengende vinterfriluftslivsområder frie for snøskuterløyper. Det påligger derfor den enkelte kommune et stort ansvar å ivareta friluftslivets interesser gjennom planprosessen, skriver forumet.