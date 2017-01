Mener kontrollrapport ikke er fulgt opp

Det var i midten av juli at Fylkesmannen i Troms sendte rapport etter tilsyn med landbruksforvaltningen i Balsfjord og Tromsø, som ble gjennomført i slutten av mai måned. Et tilsyn der Fylkesmannen kontrollerte ordningene med produksjonstilskudd, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), gårdskart, nærings- og miljøtiltak i skogbruket og skogfond.

Ni brudd

Her ble det avdekket ni brudd på gjeldende regelverk, samt at det ble avdekket seks forhold som ikke er i strid med regelverket, men som Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å sikre en god forvaltning av de kontrollerte ordningene.

I rapportene fikk begge kommuner, især Tromsø kommune, en rekke avvik knyttet til tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Tre uker etter gitte svarfrist fikk Fylkesmannen tilbakemelding på rapportene der det ble redegjort detaljert hvordan avvikene skulle rettes opp. Blant annet at innen februar 2017 skulle det fastsettes og utarbeides tiltaksstrategi og overordnede retningslinjer for prioritering av SMIL-søknader for begge kommuner.

Avsluttet

14 dager senere sendte Fylkesmannen et skriv om at forvaltningskontroll av landbruksforvaltningen i Tromsø og Balsfjord kommune avsluttes.

«Når Tromsregionens landbruksforvaltning opplyser at de vil fastsette og utarbeide tiltaksstrategi og overordnede retningslinjer innen februar 2017, tyder dette på at de ikke vil overholde fristen satt til 1. november 2016», skriver seniorrådgiver Linn Marstrander og understreker at kommunene ikke kan påregne å få midler neste år dersom de ikke har tiltaksstrategi.

I et brev til Tromsøregionens landbruksforvaltning datert 6. desember 2016 kommer Fylkesmannen i Troms med tilbakemelding på forvaltningskontrollen.

Her viser Fylkesmannen blant annet til kommunikasjon vedrørende saker om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) den seneste tid.

«På bakgrunn av denne kommunikasjon har vi fått inntrykk av at dere ikke følger opp avvikene etter vår kontroll godt nok, herunder heller ikke følger forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og tilhørende rundskriv fra Landbruksdirektoratet», skriver seniorrådgiver Linn Marstrander.

Når det gjelder avvikene, ser Fylkesmannen seg derfor nødt til å påpeke disse på nytt og ber Tromsøregionens landbruksforvaltning om å komme med en tilbakemelding.

Ikke nedslående

I svarbrevet fra Tromsøregionens landbruksforvaltning datert 20. desember 2016 vises det til at høsten 2014 var det 17 saker i Balsfjord med utgått arbeidsfrist, og at det er lagt ned mye ressurser i få disse sakene avsluttet på en god måte, både med hensyn til saksbehandling og til de enkelte søkerne det gjelder.

Her vises det til at egen saksbehandler overtok saksbehandlingen av SMIL-saker i Balsfjord høsten 2015 i forbindelse med overgang til felles landbruksforvaltning.

«Våren 2016 hadde alle sakene fått ny arbeidsfrist som ble ansett som mulig å gjennomføre. Resultatet er ikke nedslående, og mange har gjort ferdig arbeidet i høst og bedt om sluttutbetaling innen fristen», skriver rådgiver Lars Petter Granmo og legger til at SMIL-sakene vil bli sendt inn med anmodning om utbetaling fortløpende.

Videre heter det at det har nok vært en misforståelse mellom kommune og fylke der kommunen har villet sikre at anmodning om sluttbetaling ble sendt innen fristen for tiltaket og at rapporten kunne ettersendes.

– Sluttrapport for tiltaket som på forvaltningskontrollen ble omtalt som «sannsynlig er feilutbetalt», vil bli innsendt. Utbetalingen var en delutbetaling, men tiltakshaver hadde uheldig formulert å få sluttutbetaling, forklarer Granmo og legger til at det siste arbeidet er ferdig i sommer.

Ting tar tid

Når det gjelder tilskudd som forvaltningskontrollen avdekket som «er utenfor forskriften», opprettholdes det at tiltaket er i et viktig bygdenært kulturlandskap, og at rydding av lauvskog i dette området er i henhold til forskriften.

«Tiltaket er både viktig for det bygdenære lokalmiljøet og for kulturlandskapet. Det er dessuten et viktig tiltak for å bedre sikt, i og med at skoleklasser som deltar på «Inn på tunet» går over fra skolen til gården jevnlig», skriver rådgiveren.

Om forvaltningskontrollen skriver han at det bare er å innrømme at ting tar tid.

«Det jobbes med å lukke de avvik som påpekes. Nye tiltaksstrategier er under utarbeiding sammen med mal for vedtak, og alt vil bli kvalitetssikret i henhold til regelverket. Det skal heretter søkes skriftlig om utsettelse av arbeidsfrist, og alt av saksdokumenter skal arkiveres og journalføres», avslutter Lars Petter Granmo.