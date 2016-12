Mener hovedkontorflytting er et riktig valg

Torsdag i forrige uke sendte politimester i Troms, Ole B. Sæverud, fram si endelig tilrådning for ny politistruktur og -organisering av det nye Troms politidistrikt til Politidirektoratet. Etter at han la fram førsteutkastet til organiseringa, har han gått fra å anbefale fire til fem politiregioner. Og fra åtte til ti polititjenestesteder. Midt-Troms blir delt i to regioner, en med navnet Midt-Troms, og den blir kalt Finnsnesregionen. Får han gehør hos direktoratet, vil det si at Midt-Tromsregionen vil gi politidekning til Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu, Målselv og Balsfjord. Kontorsteder vil det være i Hamn-vik, på Storsteinnes, på Andselv og på Setermoen, som får hovedkontoret. Det er barduordføreren glad for.

– Jeg syns det er bra at politimesteren har hørt på argumentene fra kommunene det gjelder, og ønsker å dele den store regionene i Midt-Troms i to. Det tror jeg kan gjøre at politiet kan legge større trykk på forebygging av kriminalitet, noe som er punkt nummer én i politiinstruksen, sier han.

– Lokalisering logisk

I fredagens utgave av Nye Troms mente både målselvordfører Nils Foshaug og balsfjordordfører Gunda Johansen at flyttingen av hovedkontoret i underkant av 30 kilometer fra Bardufoss til Setermoen var ulogisk. Det er ikke barduordføreren enig i. Setermoen er det eneste tettstedet som har ei responstidkrav som er på innen 15 minutter, mens for de øvrige tettstedene er responstida på 45 minutter.

– Både kontoret på Sjøvegan og på Bardufoss ligger på plasser som ikke er i midten av regionen. Setermoen er mer eller mindre i midten av regionen, og da er det naturlig at hovedsetet blir lokalisert hit. Dette har politimesteren vært tydelig på, og det er jeg enig med han i, sier han.

Han sier at han er tilfreds med at politimesteren ikke gjorde omrokeringer på hovedkontoret for regionen. Han legger til at han er minst like glad for at det ser ut til at tjenestekontoret på Andselv består.

– Men jeg er glad for at det fortsatt skal være kontor på Bardufoss. Allerede da politimesteren la fram førsteutkastet sitt i oktober, sa jeg at jeg mente det var riktig å beholde et tjenestekontor i Målselv. Og jeg hadde hørt rykter om at politiet ikke innfridde kravet om 210 tjenestesteder i landet med sine forslag, så jeg var rimelig sikker på at det ville bli flere enn det som var foreslått. Da mente og mener jeg at det er naturlig at det er et kontor i Målselv, sier han.

Ikke med én gang

Blir politimesterens tilrådning en realitet, kommer ikke flytting av hovedkontoret fra Bardufoss til Setermoen til å skje umiddelbart. Det må gjøres bygningstekniske endringer på Setermoen, noe som gjør at flyttinga ikke kommer til å skje før om tre til fem år. I tillegg har politiet husleiekontrakt på Bardufoss, som politimesteren har bekreftet overfor Nye Troms at de må forholde seg til fram mot flyttinga.

– Jeg skal ikke legge meg opp i hva regionen, hovedkontoret eller tjenestekontorene skal inneholde av tjenester og spesifikasjoner. Det er noe politiet selv skal få ta stilling til. Men jeg håper at den nye politiregionen vil bidra til bedre trafikksikkerhet langs E6, og at samarbeidet med Forsvaret blir enda tettere enn det er i dag, sier han.

Han håper også at forebyggingsarbeidet politiet i Målselv-

regionen har spesialisert seg på, og som har gitt gode og ønskede effekter, blir videreført med fullt trykk. Gjennom det tverrfaglige politiråd-samarbeidet jobber kommunene og politiet sammen for å unngå at ungdom skal bli gjengangere i kriminalstatistikken. Siden arbeidet startet i 2009 viser statistikken at arbeidet nytter.

– Jeg tror det ville vært nærmest umulig å videreført det med samme styrke i en region på 13 kommune. Nå som regionen ser ut til å bli todelt, tror jeg de kan fortsette arbeidet de har startet med godt trykk også i framtida, sier han.