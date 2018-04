Mener Aursfjordsaga bør fredes

VIL FREDE BYGG OG KUNNSKAP: Konservator Kjartan Gran i Midt-Troms Museum mener fredning av Aursfjordsaga og kunnskapen om å bruke den, er på sin plass. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. FOTO: Morten Kasbergsen

BALSFJORD: Konservator Kjartan Gran i Midt-Troms museum har hatt et møte med Riksantikvaren for å se på mulighetene for et utvidet vern av Aursfjordsaga. Aller helst ser han at den over 200 år gamle saga blir fredet.

