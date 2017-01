Måtte vente fire timer på ledig ambulanse

En person tok i begynnelsen av desember kontakt med legekontoret på grunn av kraftige smerter i forbindelse med et nyresteinsanfall. Ifølge legekontoret var det svært utfordrende smerter å håndtere med de midlene kontoret hadde til rådighet. Derfor kontaktet de AMK, akutt-medisinsk kommunikasjonssentral. Der fikk de til svar at de ikke kunne få eksakt tidspunkt for når pasienten kunne hentes, da det var manglende ambulanser tilgjengelig i distriktet.

Lederen og helsesekretæren ved legekontoret tok flere telefoner til AMK i løpet av de neste to timene, uten å få nærmere beskjed om hvordan det aktuelle oppdraget ble prioritert. Pasienten hadde i denne perioden svært sterke smerter. Ved stengetid på legekontoret måtte pasienten bringes til legevakta for å fortsette den smertebehandlingen de hadde satt i gang. Først to timer senere, altså fire timer etter at AMK ble kontaktet første gang, ble pasienten hentet av ambulanse.

I sin rapport om hendelsen, som er behandlet som et samhandlingsavvik til Universitetssykehuset Nord-Norge, reagerer Anne Hensrud, leder ved Bardu legekontor, på hvordan de ble møtt av personalet ved AMK. Hun hevder de viste liten forståelse for situasjonen, og at legekontoret fikk manglende oppdatering i ventetida. Hun mener det også er uverdig for en pasient å vente så lenge, uten mulighet til å få vite hvor lang ventetida ville bli. Dessuten måtte de binde opp ressurser til pasienten i to timer. Hensrud skriver at det oppleves hyppig at pasienter på legekontoret og på legevakta må vente lenge på transport til sykehus.

Daglig utfordring

Avdelingsleder ved AMK Tromsø, Ellen Dahlberg, sier det innimellom er uunngåelig at det er ventetid på ambulanser på de ulike stasjonene.

– Er de opptatt, må man vente enten til bilen kommer tilbake, eller så må man omdisponere biler. Dessuten har vi ansvar for at vi opprettholder en viss beredskap innenfor regionen eller området, sier hun.

– Er det nok ambulanser i Troms?

– Generelt er det det, men så kan man av og til oppleve situasjoner hvor man skulle ønske man hadde en ambulanse ekstra. Men det er avhengig av vær- og føreforhold, og om det er aktivitet i området.

Som svar på avviket skriver assisterende avdelingsleder Stian Kvalvik ved AMK at dette er en daglig utfordring for AMK Tromsø. Men denne dagen, skriver han, var historisk sett en helt spesiell dag med mange hendelser i samme område som trengte ambulanse, i tillegg til at det var ambulanser ute av drift. Selv om AMK definerte oppdraget som et hasteoppdrag, ble pasienten ivaretatt av helsepersonell ved legevakta og måtte av den grunn vente lenge på ledig ambulanse. Dette beklager Kvalvik og legger til at AMK må prioritere hardt mellom oppdragene, spesielt på slike travle dager.