Måtte berges av helikopter

REDNINGSAKSJON: To jenter med seks hunder foran sleden måtte berges av et Bell-helikopter fra 339-skvadron i Balsfjord onsdag kveld. FOTO: ILLUSTRASJONSFOTO: Heiko Junge / SCANPIX

BALSFJORD: Råtten snø og mye vann under snøen gjorde at jo jenter med et hundespann måtte berges ned fra Balsokken med helikopter onsdag kveld.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.