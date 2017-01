Målselvs anbudstildeling var ulovlig

– Jeg må konferere med våre advokater for å avgjøre hvordan vi går videre med denne saken. Den vil også bli tatt opp i onsdagens kommunestyre. Sannsynlig må vi lyse ut anbudskonkurransen på nytt, sier målselvrådmann Hogne Eidissen.

Tydelig dom

Målselv skal bygge nytt sykehjem på Andslimoen, og den offentlige anbudskonkurransen ble lyst ut i sommer. 25. august ble fire anbud åpnet, og det billigste var på 138,3 millioner kroner. Det ble levert av Lenvik-firmaet Nor-Team. Det nest laveste anbudet kom fra Storegga Entreprenør, og deres anbud var på drøyt fem millioner kroner mer. Kommunen og deres innleide konsulentfirma brukte over en måned på å gå gjennom anbudet for å forsikre seg at alt var i orden med anbudet de valgte. I oktober ble det klart hvilket firma de antok og ga byggejobben. De antok Nor-Team. Storegga mente at anbudskriteriene ikke var fulgt og klagde derfor saken inn til Kofa, Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Konklusjonen i saken forelå torsdag. Der kom det tydelig fram at kommunen ikke har fulgt sitt eget anbudskriterium om kvalifikasjonskrav. Deres dom er ikke til å ta feil av.

«Fordi kvalifikasjonskravet ikke er lovlig, blir konsekvensen at konkurransen avlyses. Feilen kan ikke rettes på annen måte enn ved avlysning av konkurransen. Innklagede kan ikke avhjelpe feilen ved å se bort fra det opplyste kvalifikasjonskravet», heter det i klagenemndas avgjørelse.

Forventer ny utlysning

Da Storegga Entreprenør klagde saken inn for Kofa, klagde de for å få anbudsvinneren avvist som leverandør. De hadde listet opp flere kvalifikasjonskrav som de mente ikke var oppfylt av tilbyderen kommunen ville gi byggekontraktene til. På bakgrunn av resultatet klagenemnda kom til, ble de øvrige anførslene fra klager ikke tatt stilling til.

– Det er greit, og vi vet av erfaring at Kofa ofte konkluderer på den måten. Vi er fornøyd med at Kofa konkluderte med at kvalifikasjonskravet ikke var oppfylt og at de ba om at konkurransen måtte lyses ut på nytt. Da var det ikke behov for å gå nærmere inn på de øvrige anførslene fra oss, sier daglig leder i Storegga Entreprenør, Eivind Olsen.

– Hva forventer du kommunen gjør videre med saken?

– Konklusjonen fra Kofa var tydelig. Vi forventer og regner med at kommunen følger den og lyser ut konkurransen på nytt, sier han.

– Menneskelig å feile

Det var kommunens eget kvalifikasjonskrav om såkalt påkrevd faglige godkjenninger/autorisasjoner Kofa kom fram til var ulovlig. Det til tross for at kommunen og dens innleide konsulenter brukte fem uker på å gå gjennom anbudene og sjekke om de tilfredsstilte alle krav.

– Hvordan kunne dette skje?

– Jeg tenker at det er menneskelig å gjøre feil, og vi må ta Kofa-

avgjørelsen på alvor. Jeg har ingen formening om hva som har gått galt, men jeg kan si at jeg ikke er «happy» med konsulentfirmaet som har bistått oss. Vi får se om det vil bli noen etterspill for dem. Det er noe vi må ta med i betraktninga videre, sier han.

Usikker på forsinkelsestid

Et resultat av klagen er at sykehjemmets ferdigstillelse blir forsinket. Kommunen hadde som mål å være i gang med grunn-

arbeidene i høst. Fra en ny anbudsrunde lyses ut, skal den ligge ute i et visst antall uker. Etter at anbud er antatt, har de andre tilbyderne ti dager på seg for en eventuell klage. Som kjent brukte kommunen forrige gang fem uker fra anbudene var mottatt til de antok leverandør.

– Vi er i den heldige situasjonen at vi ikke har signert noen kontrakt ennå. Det er bra, og jeg har stor respekt for avgjørelsen i Kofa. Hvor mye byggeprosessen blir forsinket, vet jeg ikke. Vi skal følge regler og tidsfrister i prosessen videre, sier han.