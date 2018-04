Målselvmann dømt for ruskjøring på skuter

DØMT FOR RUSKJØRING: Målselvmannen tidlig i 30 årene slipper å sone i fengsel dersom han holder seg unna lovbrudd i to år, men han må betale ei klekkelig bot og være uten førerkort i lang tid etter at han ruskjørte på skuter og skadet seg i april i fjor. FOTO: Berit Roald, NTB/scanpix