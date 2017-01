Målselv mottak legges ned

Utlendingsdirektoratet (UDI) Regionkontor Nord legger ned seks mottak, med til sammen 590 plasser. Målselv, Nesna og Bodø er ordinære mottak, mens Tverlandet, Evenskjer og Leines er mottak for enslige mindreårige som blir lagt ned. I hele landet legger UDI nå ned totalt 20 mottak, med 2 100 plasser.



I ei pressemelding roser UDI-regiondirektør Bjørn Fridfeldt kommuner, mottak og driftsoperatører og takker for jobben de har gjort.



– Alle disse er gode mottak som vi gjerne ville hatt med videre, men det kommer langt færre asylsøkere nå. Det er alltid synd for ansatte som mister jobben, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene. Samtidig kan vi ikke forsvare økonomisk å sitte med mange ledige plasser, sier han.



Siste driftsdato for er 30. april for alle. I god tid før den tid, vil beboerne enten bli bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak.



1. mai vil Region Nord sitte igjen med 12 ordinære mottak, med totalt 2056 plasser, og 14 mottak for enslige mindreårige, med 577 plasser. Gitt den gjeldende prognosen for 2017 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom hele året justere ned mottakskapasiteten.



