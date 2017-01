Målselv må velge reiselivsstrategi

Spørsmålet er en av jobbene rådmannen og næringssjefen i Målselv kommune har hatt på bordet det siste halvåret. Mens Bardu har knyttet seg til Visit Narvik og Balsfjord ser til Visit Tromsø, har Lenvik og de øvrige senjakommunene knyttet seg til Visit Senja. Målselv står uten tilknytning til noen destinasjonsselskap, noe kommunen som vil satse på reiselivsnæringa mener blir å havne mellom barken og veden. Men de er usikker på om det er barken eller veden de skal gå for.

– Vi ser at vi trenger å bruke litt mer tid og få gjort en grundigere prosess rundt denne avgjørelsen, fortalte næringssjef Elin Byberg i plan- og næringsutvalget tirsdag.

Næringsmøte

En del av prosessen blir å få reiselivsaktørenes innspill, ønsker og anbefalinger klargjort. Kommunen har allerede henvendt seg til noen av dem, og tilbakemeldingene har belyst at saken ikke er helt enkel. Noen finner det mest naturlig å se til Tromsø og få turister som kommer i hopetall til Nordens Paris, til å komme til Målselv. Noen mener det er mest riktig å knytte seg til Visit Senja, da det tross alt er i samme region som Målselv. Og noen ønsker at Målselv følger i Bardus fotspor og knytter seg til destinasjonsselskapet som får turistene i Sør-Troms og nordre Nordland til å besøke Midt-Troms. Enkelte av næringsaktørene har også selv linket seg til et av selskapene. Derfor inviterer kommunen nå samtlige reiselivaktører i kommunen til et felles møte 16. februar, med valg av destinasjonsselskap som tema.

– Vi inviterer inn store og små aktører som driver innen opplevelse, overnatting og bevertning til møtet. Vi vil ta opp samarbeid og veien videre med dem, forklarte Byberg.

På dette møte skal også Nordnorsk reiseliv, fylkesråden for næring og Innovasjon Norge delta. Svarene og innspillene der vil bli viktig for veivalget videre.

– Vi tenker det blir et viktig grunnlagsmøte for hvilket veivalg vi skal ta videre. Som næringssjef er noe av det viktigste at vi kan knytte oss opp til en kompetanse som kan bidra aktivt med å bistå, hjelpe og tilrettelegging for aktørene i reiselivsnæringa, sa hun.

Regiontilhørighet?

I debatten i plan- og næringsutvalget kom deler av kommunens dilemma til syne. I et av høstens kommunestyremøter var leder for Visit Senja, Line Miriam Sandberg, på besøk. Hun orienterte de folkevalgte om hva de får ut av å være tilknyttet dette destinasjonsselskapet. I plan- og næringsutvalget sådde rådmannen tvil om dette var den riktige veien å gå.

– 300 000 kroner kosta pakken med tilknytning til Visit Senja. Jeg syns det er dyrt, og jeg ser ikke helt hva vi får igjen av tydelige ringvirkninger. Vi må også høre hva aktørene ønsker, og vi ser at Tromsø har turister som ønsker å ta turen ut av byen. Vi har fasiliteter de kan komme til, så det handler bare om å kraftsamle oss videre, sa rådmann Hogne Eidissen.

Venstres Espen Prestbakmo, som for øvrig er daglig leder i Midt-Troms friluftsråd, uttrykte at han ikke var helt enig i den vurderinga.

– Når vi ser på Vist Tromsø og Visit Senja, blir de drevet veldig forskjellig. Vi må også tenke på regionen vi vil selge. Tromsø har mye turister, ja, men man forsvinner i Tromsø. Senja jobber for Bardufoss flyplass og har ei kyst-innland-oppbygging. Skal vi være med på den eller ikke? sa han.

Og dette er noen av sidene i denne saken som kommunen ønsker å spille på lag med reiselivsaktørene for å kunne gi en anbefalt konklusjon før saken skal besluttes politisk.