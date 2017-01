Må betale etter kollisjon

Ei kvinne i slutten av 30-årene fra Østlandet har fått et forelegg på 6000 kroner for å ha forårsaket en kollisjon på strekningen mellom Bardufoss og Rundhaug 3. februar i fjor. Kvinna lå bak en militærkolonne. Da kolonnen stoppet, ble hun ikke oppmerksom på at kjøretøyene foran henne hadde stoppet før det var sent. Bilen hennes kjørte inn i den bakerste bilen i kolonnen med materielle skader på begge kjøretøyene som resultat. Kvinna har vedtatt forelegget.