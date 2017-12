Satser på å finne «nåla i høystakken»

I POTETÅKEREN: Det satses stort på å forske fram de sortene som skal bli framtidas potet. Nå skal to nye sorter prøves ut den kommende treårsperioden for å se om de er egnet for dyrking i Nord-Norge. Bildet er fra 2015 og viser fra venstre Evy Grundnes, Anja Haneberg i Graminor, Olav Grundnes, Bjarne Kjøs i Graminor og Kristin Sørensen i Tromspotet. FOTO: Cathrine Skogheim