Sa opp jobben på Hawaii til fordel for Malangen

– Tusen takk for et fantastisk opphold. Vi har hatt det så bra her, med isbading, hundekjøring og ikke minst det vakre nordlyset.



Mannen fra England tar daglig leder ved Malangen Resort, Justin Allen Marts, i hånda og rister den ettertrykkelig. Briten er tydeligvis fornøyd med sin opplevelse ved fjorden.

– Ofte ser ikke de som er født og oppvokst her, hvor unik plassen er. For våre gjester er det som å besøke et eventyrland, sier Marts, som mener hans viktigste oppgave som daglig leder er å ha personlig kontakt med gjestene.



– Jeg føler det er viktig å være mest der hvor gjestene er. Det er da man kan fange opp både positive og negative tilbakemeldinger, sier han.



Det var i januar det ble kunngjort at Eirik Tannvik overlot daglig leder-rollen ved Malangen Resort til Justin Marts. Marts hadde da jobbet på anlegget siden høsten 2015, blant annet som resepsjonssjef. Tannvik skal fortsatt være en del av drifta.

Bor på hotellet

Justin Marts er fra Colorado, USA, og har sin faglige bakgrunn fra universitetet på Hawaii. Her jobbet han også i hotellbransjen da han ble sammen med ei jente fra Norge.

– For to år siden tok hun meg med til Norge på besøk, og jeg ble veldig fascinert av naturen her. Og da jeg kom meg til Nord-Norge, ble jeg totalt forelsket. Malangen er et av de vakreste steder på jord, sier Marts.



Det ble etter hvert slutt mellom han og den norske jenta, men skal vi tro hans begeistring for hotellet, blir det ikke slutt der med det første.

Jeg falt totalt for beliggenheten første gang jeg var her. Og det gjør gjestene også

– Jeg falt totalt for beliggenheten første gang jeg var her. Og det gjør gjestene også. Som regel går de rett forbi resepsjonen, bort til vinduet og blir stående og se på landskapet, ler Marts.



– Da jeg fikk jobbtilbudet fra Tannvik, sa jeg faktisk fra meg jobben i Hawaii og flyttet inn. Jeg bor fortsatt på hotellet, noe jeg anser å være en stor fordel for jobben.

Aktivitet og ro

Vinterturismen i Nord-Norge har tatt seg kraftig opp de siste årene, og det er noe som merkes godt også på Malangen Resort. Ifølge Marts er man nå inne i hotellets mest travle periode noensinne.

– For første gang har vi opplevd å måtte si nei til folk som vil komme hit, rett og slett fordi vi ikke har kapasitet.



Marts sier det er flest voksne par eller voksne i grupper som kommer til Malangen. Kjennetegnet for de fleste av dem er at de ønsker en kombinasjon av aktivitet og ro.

– Mange av gjestene kommer fra storbyer i Europa eller Asia. For dem er den rene naturen, den friske lufta og utsikten her en opplevelse i seg selv. Samtidig vil de gjerne ha aktiviteter som hundekjøring og nordlyssafari.



Marts ønsker i fremtida å fokusere enda mer på gruppeturisme, og særlig bedriftskunder.

– Beliggenheten i Malangen er perfekt for bedrifter som ønsker teambygging. Samlet her har de tilgang på aktiviteter de kan gjøre sammen.

Vyer

Marts ønsker også å få opp besøkstallene på sommerstid og ser frem til å ta tak i flere utfordringer i årene som kommer.

– Det er en spennende historie i området her, ikke minst den samiske historien. Vi vil gjerne samarbeide mer med lokale bedrifter, for eksempel Fjordmuseet, med tanke på å få vist turistene historien, sier Marts og legger til at når det kommer til å få informasjon ut til turistene om hvilke severdigheter som finnes, er det fortsatt mye å gå på.



– Vi har mange flotte ting her, for eksempel Aursfjordsaga og helleristningene på Tennes, men det finnes lite informasjon og skilting. Vi ønsker blant annet å kunne ha en brosjyre med kart der turistene kan finne frem, sier han.



Marts prater fortsatt nesten ikke norsk, men forteller at han tar språkundervisning og skal lære seg mer etter hvert.

– Språket har ikke vært noe stort problem til nå, da vi særlig vinterstid har mest utenlandske turister. Også mange av de ansatte er fra andre land, og totalt snakkes det sikkert 14-15 ulike språk på huset. Det er bare en fordel for våre gjester, sier han.