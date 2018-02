STILLER OPP: Lokale stiller opp for å hjelpe de to asylsøkerne som nå er i kirkeasyl i Bardu. Sogneprest Audhild Kaarstad sier de to kvinnene blir godt sørget for både når det gjelder mat, aktiviteter og medisiner. FOTO: Knut Solnes

BARDU: Flere lokale frivillige har meldt seg for å bidra etter at to asylsøkere i forrige uke ble innvilget kirkeasyl i Bardu.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.