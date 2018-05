DUGNADSMORO: Ungdomslaget med det rette navnet Freidig har, i samarbeid med Øverbygd idrettslag, lagt til rette for at inntil 1000 publikummere trekkes hit hvert år. Til innerenden av Rostavatnet, et område som mildt sagt er utenfor allfarvei. - Hvor mange dugnadstimer som legges ned hvert år, vet vi ikke. Men det er artig å holde på, sier (f.v.) Øystein og Monica, Ole Bernhard og Tommy. Alle med etternavn Rostad. FOTO: Lill-Karin Elvestad