Lettet over at mottakene består

Allerede før sommeren varslet UDI at det ville bli aktuelt å legge ned et stort antall asylmottak denne høsten dersom antallet asylsøkere fortsatte å holde seg på et lavt nivå. Så langt i år har det kommet langt færre asylsøkere enn antatt, og derfor har altså UDI besluttet å legge ned totalt 7000 mottaksplasser. Daglig leder ved Målselvs statlige mottak, Sami Hajzeri er lettet over at mottakene i Målselv består.

– Det er veldig bra at vi ikke blir berørt. Vi er omtrent 23 årsverk fordelt på begge avdelingene i Målselv, så det er en betydelig arbeidsplass. Derfor er vi veldig lettet, sier han.

Samtidig forteller Hajzeri at beskjeden om at mottakene i Målselv består, var forventet.

– Vi driver bra, mottakene fungerer godt i Målselv, så da skal det mye til for at det blir nedlagt, sier han.

Seks av ti plasser i bruk

UDI skriver i pressemeldinga at det i dag er 235 asylmottak over hele landet. 139 av dem er ordinære mottak, og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige. I tillegg er det 14 transittmottak og to ankomstsentre. Dette utgjør 29 000 faste plasser og 62 000 stykkprisplasser. Per i dag er kun seks av ti plasser i bruk.

Fra 1. desember

Nedbygginga av de 7000 mottaksplassene vil primært berøre ordinære mottak, men enkelte mottak for enslige mindreårige og transittmottak vil også bli lagt ned. De aller fleste kontraktene som sies opp nå, har tre måneders oppsigelse, og da er sluttdatoen 1. desember. Når ny prognose over antall asylsøkere fastsettes senere i høst, vil det også kunne komme en ny runde med ytterliggere nedlegginger. Avhengig av antall asylsøkere og prognoser for 2017, vil det da kunne bli aktuelt å legge ned enda flere mottak neste år. Mottakene i Målselv vil altså ikke bli berørt i første omgang.