Leinaløypa blir kortere

NYTT ENDEPUNKT: Etter gårsdagens kommunestyre har Leinaløypa fått et nytt endepunkt ved Tomasodden. Opprinnelig var det bare noen hundre meter fra svenskegrensa. Rådmann Håvard Gangsås (t.v.) og ordfører Toralf Heimdal mener det er viktig å vise hensyn til reindriftsutøverne i området.

BARDU: Flertallet vedtok i gårdagens kommunestyremøte at endepunktet for Leinløypa trekkes tilbake til Tomasodden. Dette gjøres for å unngå konflikt med reindriftssamenes flytting av rein.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.