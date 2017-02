Lav andel konkurser i Bardu

Det har vært en svak økning i antall konkurser i Norge i fjor. Totalt ble det åpnet konkurs i 4542 virksomheter i 2016, noe som er 81 flere enn året før. Vi i Nye Troms har sett nærmere på hvordan statistikken slo ut her lokalt.

Konkurser i Indre Troms

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det var bare én virksomhet med adresse registrert i Bardu kommune som ble slått konkurs i fjor. Det er en nedgang fra tre konkurser i 2015. I Balsfjord kommune var det tre bedrifter som opplevde konkurs i løpet av fjoråret, noe som er fire færre enn året i forveien. Målselv har hatt en økning fra to til fem konkurser.



I hele Troms var det snakk om 118 konkurser i fjor, noe som er ni flere enn året før. Om en ser alle fylkene under ett, så er det Hordaland som drar opp snittet i Norge – med en økning på hele 28 prosent. Mens åtte fylker har nedgang i antall konkurser.

Antall virksomheter totalt

Det var 565 054 virksomheter i Norge var ved utgangen av fjoråret, viser tabellene fra SSB. I Troms var det 16 701 i tallet, mens Målselv huset 706 virksomheter. I Balsfjord var det registrert 617 bedrifter, og i Bardu 504 stk.



Med disse dataene i behold kan en regne ut «konkurs-toppen», eller «stayer-toppen», om en snur tabellen på hodet. Da har vi funnet ut at hver 124. bedrift i Norge gikk konkurs i fjor. Med dette som «standard» kan vi slå fast at Bardu kommune opplevde en klart mindre andel konkurser enn det som var vanlig i 2016. Her kommer vi nødvendigvis til at det ble åpnet konkurs i hver 504. virksomhet. I Balsfjord kommune forteller dataene at hver 83. bedrift gikk konkurs i fjor, mens Målselv har en rate på 141.

Minst 500 bedrifter

Når man skal rangere kommuner etter andel konkurser, er det ikke noe særlig poeng å ha med kommuner med relativt få virksomheter. Det er mange små kommuner i landet vårt, og i denne «kåringen» har vi tatt bort alle kommuner som har færre enn 500 virksomheter. Da står vi likevel igjen med 240 kommuner på landsbasis. Av disse er det seks som ikke hadde en eneste konkurs i fjor. Aller øverst finner vi da den av disse med flest bedrifter: Gausdal i Oppland, der alle de 907 bedriftene holdt koken gjennom året.



Fjell kommune i Hordaland er på 240. og sisteplass, med 38 konkurser blant 2152 virksomheter. Det gir én konkurs per 57. bedrift.

Bardu høyt oppe

På denne listen med 240 kommuner, som vi får kalle «stayer-toppen», finner vi Bardu kommune helt oppe på 20. plass, som er best i hele fylket. Mens Balsfjord kommune er å finne på 83. plass og Målselv er nummer 141.



Så må Lenvik kommune finne seg i å lande på «konkurs-toppen» i Troms, med 14 konkurser blant 1390 bedrifter. Det gir én konkurs per 99 bedrift, og en 201. plass blant de 240 i Norge.