Lastebil kolliderte med personbil på Laksvatn

Politiet melder at to personer, som begge befant seg i personbilen, ble fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge for kontroll etter kollisjonen, men ingen av dem skal altså være alvorlig skadet. Ifølge politiet skal årsaken til uhellet sannsynligvis være at lastebilen har mistet veigrepet og kommet over i feil kjørebane.