Landbrukskontoret tilbake til rådhuset

I desember i år er det to år siden det felles landbrukskontoret, Tromsøregionens landbruksforvaltning, ble etablert i Balsfjord. Da den felles landbruksforvaltninga ble etablert, var det diskusjoner omkring hvorvidt forvaltninga skulle inn i leide lokaler og hvilke lokaler det eventuelt skulle være. Etter snart to år skal nå politikerne i kommunestyret ta stilling til om de ansatte ved landbrukskontoret skal ut av lokalene de har holdt til i i Landbruk Nord-bygget. Saken skal behandles allerede i førstkommende kommunestyremøte på onsdag.

Nødvendig

Rådmann i Balsfjord Ellen Beate Lundberg forteller at hun mener en flytting av kontorene over til rådhuset i Balsfjord er ønskelig av flere grunner. Både evalueringsrapporten fra da den felles forvaltninga var ett år og den nyere forvaltningsrevisjonsrapporten har vist at det er mye ved det felles landbrukskontoret som kan og bør forbedres.

– Disse rapportene har vist at vi har hull i forvaltningene. Vi må ta det på alvor når vi ser at vi ikke er gode nok. Dette med flytting er et ledd i å forbedre det vi har fått avvik og merknader på, sier Lundberg.

Hun forteller at det er ønskelig med mer effektiv ressursutnyttelse og bedre samhandling mellom enkelte enheter, noe hun mener kan løses ved å ha landbrukskontoret på rådhuset.

– Spesielt mellom plan og forvaltning og landbruksforvaltning er det ønskelig med bedre samhandling, sier Lundberg.

Kontrakt

Balsfjord kommune har en leiekontrakt på ti år med Landbruk Nord, når det gjelder de lokalene som Tromsøregionens landbruksforvaltning holder til i i dag. Dette planlegger kommunen å løse ved framleie, som det ifølge rådmannen åpnes for i kontrakten.

– Her jobber vi med å finne løsninger, blant annet er vi i dialog med kirken, fordi Kirkelig fellesråd kan være en mulig leietaker her. De har i dag ikke lokaler tilgjengelig som er egnet for rullestolbrukere, og nå kan vi tilby en bedre løsning, sier Lundberg.

Når alle de ansatte som i dag er ansatt i Tromsøregionens landbruksforvaltning skal inn på rådhuset, krever det at det gjøres noen grep for å ordne plass og gode løsninger også der. Rådmannen foreslår for politikerne at det brukes 350 000 kroner fra disposisjonsfondet til å gjøre nødvendige tilpasninger. Det er også foreslått å fjerne det digitale sentret som ligger på rådhuset, noe som vil gi mer plass og årlige innsparinger på 50 000 kroner. Rådmannen mener det vil lønne seg for Balsfjord kommune på sikt å ha de ansatte på rådhuset framfor i leide lokaler.

– Summen på inntil 350 000 kroner for tilpasninger er en engangssum. Dette er et stort hus, der ikke alle løsninger er like gode, så det er egentlig en vinn-vinn-situasjon, sier Lundberg.

Hun er likevel opptatt av at ingen løsninger nødvendigvis er varige.

– Om politikerne nå går inn for dette, er det ikke sagt at det blir slik for bestandig. Det er viktig at man har en dynamikk i forvaltningen for å kunne levere best mulig tjenester. Dette er et nylig etablert landbrukskontor som ennå holder på med å sette seg, sier Lundberg.

Hun informerer også om at rådmannen har kjørt en ryddig prosess over sommeren, der hovedtillitsvalgte, ansatte, politikerne og styreleder for Landbruk Nord har vært holdt orientert i utredningsprosessen.