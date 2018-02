- Kystvakta kan ikke være uten helikopter

UAKSEPTABELT: Målselvordfører Nils Foshaug mener det er uakseptabelt at 337 skvadron og Kystvakta kan bli stående uten helikopter, på grunn av at NH90-helikoprenes kapasitet er mangelfull. Her fra åpninga av Hangar 6 i sommer, bygget til 750 millioner som skal huse og vedlikeholde NH90 på Bardufoss. FOTO: Kari Anne Skoglund