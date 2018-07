Nordnorsk revyfestival på Ørnes

To priser til Malangsrevyen, og publikumspris til Nerbygda revylag

FORNØYD GJENG: Fra venstre: Vilde Uteng Amundsen, Frid Schau og Silje Lian Nordnes fra Malangsrevyen. De vant prisen "Beste revyvise" med nummeret "Vi har det bra nok". Foto: Kent-Are Amundsen

BALSFJORD/MÅLSELV/ØRNES: Malangsrevyen vant to priser under Nordnorsk revyfestival i helga. Nerbygda revylag, ved Robin Haugli, vant publikumspris under dagsforestillinga fredag.