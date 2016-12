Nedgang i kinobesøket

I fjor ble det løst billett 20 284 ganger til kinoforestillinger i Målselv kommune. Dette er 3949 færre enn året før, noe som betyr en reduksjon på over 16 prosent. I Bardu kommune ble det solgt 9158 kinobilletter i fjor, som er en tilbakegang på 2128 fra året før – ned hele 19 prosent. Balsfjord hadde også stor nedgang, minus 24 prosent etter 373 solgte billetter.

Forestillinger i Målselv

Det er tall fra Statistisk sentralbyrå som viser antall solgte billetter på norske kinoer. Tallene publiseres gjennom Kostra (kommune-stat-rapportering) og består av tall fra alle kinoer, både kommunale, private og bygdekinoen. Det er Film & Kino som er dataleverandør til disse kinotallene.

I hele Norge finnes det totalt 77 694 faste kinoseter fordelt på 609 saler. Den «rullende» bygdekinoen kommer i tillegg. Totalt ble det løst billett nesten 12,4 millioner ganger i fjor, noe som er en oppgang på hele 11,5 prosent. Utviklingen i Indre Troms er således nokså kontrastfylt.

Bølge av norske filmer

Den mest sette filmen på norske kinoer i fjor var den storslåtte norske «Bølgen». Så mange som 832 000 personer i Norge fikk med seg denne kinofilmen. På andreplass var «James Bond: Spectre» med 688 000 publikummere, mens «Star Wars: The Force Awakens» tok tredjeplassen med 471 000 solgte billetter.

Tallene i denne statistikken gjelder altså fjorårets besøk, og dermed er ikke årets storfilmer med i beregningen ennå. Så da gjenstår det å se om de norske filmene vil fortsette å lokke publikum til de totalt 690 setene som kinosalene i Målselv rommer. I Bardu er det én kinosal, som rommer 314 seter.

Det er i hvert fall helt sikkert at de to øverste plassene i inneværende år er tatt av norske produksjoner. «Kongens nei» topper med 700 000 besøkende i Norge, mens «Børning 2» er oppe i 433 000 besøkende. I skrivende stund er «Et helt halvt år» på tredjeplass, men det er mye som tyder på at den koselige norske «Snekker Andersen og Julenissen» vil overta den plassen.

«Norske billetter»

SSB-tabellene viser også hvor stor andel av forestillingene i Målselv som var norskproduserte. Det fremkommer i statistikken at det var totalt 350 forestillinger i Målselv, og at 39 av disse var norske. Av de 20 294 billettene som ble løst i Målselv i fjor, så var 2 865 til norske forestillinger. Så da var 14 prosent av de besøkende på forestillinger i norsk regi.

Tilsvarende for Bardu kommune ser vi at 15 av de 162 forestillingene var norskproduserte. Og 1059 av de 9158 billettene var «norske – som gir en andel på 11,6 prosent. I Balsfjord var andelen norske på hele 38 prosent.

Hver eneste dag vises om lag tusen kinoforestillinger i Norge. Og hver femte billett bli løst til en norsk forestilling.