Kulturukeåpning med høy kjendisfaktor

CELEBER ÅPNING: Dette radarparet av to kunst-kamerater poserte velvillig for lokalavisa. Fotografiene til Per Heimly (t.v.) og maleriene til Ari Behn skal henge på Vollan Gjestestue hele Kulturuka, og siste sjanse til å skaffe seg et kunstverk fra én eller begge er førstkommende søndag. FOTO: Vera Lill Bjørkhaug