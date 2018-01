Gleder seg over suksessen til «Den 12. mann»

OVERRASKET: Daglig leder i Filmcamp, Kjetil Jensberg, (innfelt) forteller at de hadde forventet at «Den 12. mann» skulle bli en publikumssuksess. Men allikevel er de overrasket og overveldet over den massive mottakelsen filmen, som er spilt inn hos Filmcamp, har fått siden premieren 1. juledag. FOTO: NORDISK FILM DISTRIBUSJON/JARLE NYTTINGNES