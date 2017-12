Førpremiere på «Den 12. mann» i Istindportalen

GODT FORNØYD: Oberst Jørn Erik Berntsen mener «Den 12. mann» er en veldig god film som formidler historien om Jan Baalsrud og hans mange hjelpere på en engasjerende måte.

– Det er viktig å videreformidle vår krigshistorie. Heltehistorier som dette kan bidra til at ungdommen fatter interesse for 2. verdenskrig, sa sjefen for Hærens operasjonsstøtteavdeling. FOTO: MORTEN KASBERGSEN

BARDUFOSS: Ifølge oberst Jørn Erik Berntsen må vi aldri slutte å minne oss selv på at 2. verdenskrig også fant sted på norsk jord. – Det er dette som er grunnen til at vi har et forsvar, sa han.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.