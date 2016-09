Krever erstatning fra Forsvarsbygg

Mandag denne uka slo Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fast at Forsvarsbygg brøt regelverket ved å endre en lovlig tildelingsbeslutning og avvise tilbudet til Storegga Entreprenør. Det var Folkebladet som omtalte saken først.

– Vi er fornøyd med å ha fått medhold i KOFA. Vi er en seriøst aktør som legger ned mye arbeid i anbudsregninger. Blant annet går vi nøye gjennom hva som blir etterspurt og dokumenterer at vi kan påta oss oppdraget for å være sikker på å ikke bli avvist. Dette var første gang vi fikk et anbud avvist, forteller daglig leder Eivind Olsen i Storegga Entreprenør.

24 leiligheter

Stridens kjerne er en anbudskonkurranse på bygging av 24 leiligheter fordelt på tre bygninger i det militære boligfeltet Vilje på Bardufoss. Konkurransen ble utlyst i fjor høst. Det kom inn fire anbud, hvorav tre av dem ble avvist fordi de ikke oppfylte kvalifikasjonskravene. Storegga var den eneste leverandøren som ikke ble avvist og lå an til å få kontrakten til en verdi på over 40 millioner kroner. En av de avviste leverandørene påklaget imidlertid Forsvarsbyggs beslutning og truet med søksmål hvis Storegga fikk kontrakten. Klagen ble avvist, men deretter ombestemte Forsvarsbygg seg og avviste også anbudet fra Storegga. Årsaken var at de mente at selskapet ikke hadde framlagt dokumentasjon som beviste at de oppfylte samtlige kvalifikasjonskrav.

– Det var vi uenig i fordi vi hadde dokumentert at vi var kvalifisert med at vi tidligere hadde bygget to tilsvarende leilighetsbygg på henholdsvis Bardufoss og Skjold, forteller Eivind Olsen.

Det endte med at prosjektet ble lyst ut på nytt, og da nådde ikke Storegga opp til anbudskonkurransen. Forsvarsbygg besluttet å tildele kontrakten til Alta-firmaet Nord Norsk Bygg AS, men prosjektet er nå satt på vent i påvente av behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret.

Et steg om gangen

KOFA har ikke tatt stilling til om vilkårene for erstatning er til stede i denne saken. Eivind Olsen ønsker ikke å konkretisere hvor mye de nå krever i erstatning fra Forsvarsbygg, men legger ikke skjul på at summen er tilsvarende det selskapet regnet med å få i fortjeneste på prosjektet. Han ønsker heller ikke å kommentere om saken kan ende i retten.

– Vi tar et steg om gangen. Da tilbudet vårt ble avvist, gjorde vi det klart for Forsvarsbygg at de risikerte en erstatningssak dersom de tok feil. De valgte å ikke høre på det, og erstatningskravet er en konsekvens av det vi har sagt hele veien.

Han sier videre at Storegga Entreprenør generelt har et godt samarbeid med Forsvarsbygg. Selskapet har bygget mye for dem opp gjennom årene og bygger nå den nye brannstasjonen på Bardufoss.

Regionsjef Erik-Anders Helin i Forsvarsbygg utvikling nord forteller at de nettopp har mottatt avgjørelsen fra KOFA. Den er nå til behandling i Forsvarsbygg, og han ønsker ikke å forskottere noen beslutning i sakens anledning.

– Det er for tidlig å si om vi vil erkjenne at vi har gjort noen feil. KOFA har gjort sine vurderinger, og da må vi selvfølgelig se på saken, sier Helin.

Han legger til at dette er en spesiell sak for Forsvarsbygg.