Kraftig sammenstøt på Buktamoen

Siste nytt i Nyheter

– Forsvaret i nord er ekstremt viktig FORSVARSOMSTILLING



MÅLSELV/BARDU: Senterpartiets fremste forsvarspolitiker kommer til Bardufoss i slutten av januar. Barduordføreren forventer forpliktende valgkampløfter fra partikollegaen.

Gammeldags tagging i Heggelia Hærverk



BARDUFOSS: Tagging er i dag noe de fleste kun gjør på Facebook. Nå er det imidlertid noen som har tagget på gammelmåten i Heggelia.

Vil bygge ut to elver i Bardu SMÅKRAFTVERK



BARDU: Norges vassdrag- og energidirektorat har vedtatt at det skal bygges småkraftverk i Skoelva og Salvasskardelva. Dette blir ikke godt mottatt verken av reiselivsaktør Bjørn Klauer ved Huskyfarmen på Innset eller Skoelvas venner.

Politiet velger Bardu Politireformen



BARDU: Politidirektoratet har besluttet at Setermoen blir administrasjonssted i et nytt lensmannsdistrikt i Midt-Troms. Målselv, Balsfjord og Ibestad får mindre kontorer.

Hæren og Forsvarsbygg i dialog DRONER



BARDU: Hæren og Luftforsvaret er nå i gang med å utarbeide krav og retningslinjer for bruk av skytefeltet i Mauken-Blåtind til droneflyging.

Ønsker å representere kundene i SNN Økonomi



BARDU: Kundene til Sparebanken Nord-Norge skal denne uka velge nye representanter til bankens representantskap. Trond Viggo Opdal er en av kandidatene.

Landbruksmessa jubilerer Landbruk



BALSFJORD: Siste helg i juni er det igjen duket for Nord-Norge største fagmesse for landbruket. Et aldri så lite jubileum når messa skal arrangeres for 20. gang.

Eksisterer takket være grasrota Grasrotandelen



NORDKJOSBOTN: Hadde det ikke vært for inntektene fra grasrotandelen, hadde det forlengst vært over for fotballklubben Foot 04. Ifølge president Øystein Deilet holder grasrotandelen liv i klubben.

Jakta kan gå som normalt til høsten rypejakt



BARDU: Store områder i Indre Troms er nå vinterstengt for rypejakt. Men det betyr ikke at det blir stengte områder også til høsten.

Ernæringsavvik på Barduheimen Tilsyn



BARDU: I november gjennomførte Fylkesmannen et uanmeldt tilsyn med Barduheimen. Tema for tilsynet var ernæring, og Fylkesmannen har påpekt to avvik.

Stor interesse for Jørnlia-leilighetene Leilighetsbygg



BARDUFOSS: Like før jul la Storegga Entreprenør ut prospektet for boligkomplekset i Jørnlia. En måned senere er halvparten av leilighetene reservert.