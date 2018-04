Kommunen ønsker tips om hindringer som dette

KAN FØRE TIL UHELL: Et armeringsjern stikker opp av bakken på Olsborg, og kan føre til uhell for både fotgjengere og syklister dersom man ikke er oppmerksom. Kommunen ønsker tips om slike type hindringer slik at de kan ordne opp i det før uhell skjer. FOTO: Malin Cerense Straumsnes