Kollisjon på Setermoen

Like over klokka 18 fredag kveld meldte Troms politidistrikt på Twitter at de og andre nødetater hadde rykket ut til en kollisjon mellom to biler på Setermoen. De opplyste at en person ble lettere skadd i sammenstøtet.



- Føreren av den ene bilen kjørte uten førerkort, meldte politiet på Twitter.