Kan vinne bjørnepriser i Berlin

«Oskars Amerika» er regissert av den nordnorske regissøren Torfinn Iversen og skal vises i Generation-seksjonen ved Berlin internasjonale filmfestival. Dersom juryen liker det de ser, kan han motta Krystallbjørnen. Filmen ble filmet på Filmcamp og Andøya i sommer, og er Iversens andre film som vises i Berlin. I 2012 fikk han vise fram kortfilmen «Levis Hest» og har siden da deltatt på seminarer og blitt tett oppfulgt av filmfestivalen. Filmfaglig ansvarlig ved Filmcamp, Svein Andersen, forklarer at de og Nordnorsk filmsenter har fulgt Iversen siden han var 12 år. Etter han i 2012 fikk vist sin kortfilm i Berlin, greide de å få han koblet med filmsenteret.

– Dette er et typisk løp hvor vi følger talent fra de er ganske unge sammen med Tvibit og filmsenteret. Det styrker samarbeidet mellom alle ledd i utviklingsløpet, sier Andersen.

Han beskriver Iversen som en modig regissør som tør å være personlig og fortelle fra sine livserfaringer i filmene sine. Andersen ser fram til at det globale publikum får se «Oskars Amerika» i Berlin.

– Det er en stor begivenhet med nordnorsk film i Berlin, og dette er en ektefølt nordnorsk film, sier han.

Thomas Arslans «Bright Night», eller «Lyse netter» på norsk, har kommet seg helt til hovedkonkurransen i filmfestivalen. Sommeren for to år siden var Arslan på kjøring sammen med familien for å se etter location til filmen sin. Han hadde hørt om Filmcamp, og Andersen inviterte han til å bo på Filmcamp og se seg rundt i nærområdet. I fjor møttes de under filmfestivalen i Berlin, og det ble avgjort at Mer Film skal være co-produsent av filmen. I august 2016 begynte filminnspillinga i Indre Troms og Nord-Troms, og bare et halvt år senere har den nå verdenspremiere i Berlin. Av flere tusen filmer er det bare 20 som kommer seg videre til hovedkonkurransen.

– Det er det gjeveste du kan oppnå i filmens verden. Ja, i universet, sier Andersen.

«Bright Night» har muligheten til å vinne filmfestivalens aller høyeste pris – nemlig Gullbjørnen.