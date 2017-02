NY ETABLERING: Like sør for Element Nor, i tilknytning til allerede eksisterende grustak, får Balsfjord ei ny industrietablering. I alle fall hvis man klarer å løse adkomstproblematikken, noe ordfører Gunda Johansen og fagsjef for vei og havn, Arnt Hansen, jobber for.

STORMOEN: Både ordfører og administrasjon jobber nå på spreng for at Nord Vei & anlegg AS skal kunne etablere seg på Stormoen.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.