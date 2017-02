Kan få bombesikkert parkeringshus

Prosjektleder Knut Helge Grimstad i Forsvarsbygg utvikling nord bekrefter at de vurderer å bruke de to hallene i 1. etasje i Rusta fjellanlegg som parkeringshus for beboerne i de nye befalsforlegningene som er under bygging ved Rusta befalsmesse.



– I det området hvor vi nå bygger forlegningene, var det i utgangspunktet snakk om å bygge parkeringshus. Før bygginga av forlegningene startet kom det opp et forslag om å bruke fjellanlegget. Ikke minst av plasshensyn. Det begynner å bli trangt mellom forlegningene i det området, sier Grimstad.

Huset verksted

Rusta fjellanlegg har et areal på totalt 4350 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Det ble tatt i bruk høsten 1959. Formålet med anlegget var å gi beskyttelse mot sovjetiske atombomber som kunne ramme Bardufoss flystasjon i en krigssituasjon. Under den kalde krigen hadde Teknisk kompani i Brigaden i Nord-Norge verksted i de to fjellhallene i 1. etasje, mens det var et proviantmagasin i etasjen over.



Brigadeverkstedet hadde tilhold i Rusta fjellanlegg i nesten 30 år. I 1988 flyttet verkstedet til leide lokaler på Andslimoen. Proviantmagasinet var imidlertid i drift inne i fjellet til langt ut på 1990-tallet. Resten av fjellanlegget ble da brukt som lager.



Høsten 2004 ble inngangen til Rusta fjellanlegg støypt igjen fordi Forsvaret ikke lenger hadde bruk for det. Ettersom anlegget lå inne på militært område i daværende Rusta leir, var det ikke aktuelt å selge det på det åpne markedet. To år senere ble imidlertid anlegget åpnet opp igjen fordi Stridstrenbataljonen hadde bruk for en liten del av det.

Uvanlig prosjekt

Forsvarsbygg har gjort ei vurdering som konkluderer med at det vil være mulig å oppgradere fjellanlegget til å bli et parkeringshus med plass til et 70-talls biler. De har også hatt en anbudskonkurranse for å se hva det vil koste å oppgradere de to fjellhallene i 1. etasje av anlegget.



– Det er et litt uvanlig prosjekt å oppgradere et gammelt fjellanlegg på denne måten. Så vi var usikre på kostnaden. Nå har vi fått svar på det gjennom anbudskonkurransen, og svaret er slik at det i hvert fall er grunn til å vurdere en slik løsning, forteller prosjektlederen.



Ettersom dette er en annen løsning enn det Forsvarsdepartementet har godkjent, må Forsvarsbygg gå en runde med departementet for å få godkjent oppgraderinga av fjellanlegget hvis det blir aktuelt.



– Er det parkeringshus i fjell dere kommer til å anbefale?

– Det har foreløpig ikke kommet noen motforestillinger til det, men vi har ennå ikke konkludert, svarer Grimstad.



Befalsforlegningene som er under bygging, skal være ferdig høsten 2018. Planen er at parkeringshuset skal være klar til bruk samtidig, uavhengig av om det blir i fjell eller ikke.

– Hvis vi bruker fjellanlegget må det en del installasjoner til innen elektro, brannsikring og ventilasjon, avslutter Knut Helge Grimstad.