Jubler for utredning av jernbane i nord

ET SKRITT NÆRMERE: Da Terje Traavik (MDP) og Morten Skandfer (V) fra Tromsøs jernbanekomité feiret femårsdagen for vardebrenninga ved Målselv Varde for Tromsbanen, jobbet de for å få jernbaneutredninga inn i Nasjonal transportplan. Fredag ble det klart at de har vunnet fram.