Det var svaret vi fikk av Gunnar Bodahl-Johansen, som i en årrekke har jobbet med offentlighetslovens praksis. Han forklarer at alle dokumenter som omhandler ordførerens arbeid, skal gjøres tilgjengelig for offentligheta.



– Alt av dokumenter som har med ordførerens arbeid, rolle og saker som ordføreren etter lov og forskrift skal behandle, skal journalføres. Det skal være helt klart, for hva er det en ordfører har å hemmeligholde ved å unnlate å journalføre eksempelvis en invitasjon? sier han.

Unntaket

Kommuner og andre offentlige etater og instanser skal journalføre alle dokumenter som omhandler deres virksomhet. Dette er regulert av offentlighetsloven og forskrift om offentlige arkiv.



– Det er sånn at all post og dokumenter som kommer til en kommune, uansett hvem de er adressert til, skal journalføres om de har noe med kommunens saksbehandling å gjøre, sier han.



Han medgir at det er et vidt begrep.



– Hvis en ordfører får en epost, et brev eller en sms som er helt privat, og overhodet ikke har noe med ordførerrollen å gjøre, skal den ikke journalføres. Men da er vi over på det helt private planet, som «kjøp med deg hjem to liter melk og et brød». Man kommer ikke unna journalføring av dokumenter, sier han.

– Inngangsbillett

Han mener det ikke er godt nok at en ordfører ikke sletter eposter de mottar. De, og andre dokumenter sendt til og fra ordføreren, skal gjøres tilgjengelig for offentligheta innen rimelig tid.



– Journalføringa skal skje fortløpende slik at det er tilgjengelig. Det som kommer inn i dag, bør være journalført i løpet av dagen eller morgendagen. Sivilombudsmannen har ikke sagt eksakte tidsfrister, men det skal skje fortløpende, sier han.



Årsaken er enkel. Innbyggerne har krav på innsyn i hva det offentlige jobber med.



– Journalføring er uhyre viktig, for det er inngangsbilletten for offentligheten å vite hva ordføreren og forvaltningen for øvrig arbeider med. Det har publikum, eller velgerne om en vil, rett til å vite om. De har krav til å be om innsyn, og da må de ha tilgang på dokumentene, sier han.